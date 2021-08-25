Hamidiye su skandalı büyüyor! Kapatılan fabrika CHP adayının eşine ait çıktı

İstanbul Şile'de bulunan ormanlık alanlardaki kaçak yapılara yönelik denetim yapıldı. İncelemeler sırasında, kuyu suyunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait "Hamidiye su" adı altında satıldığı ortaya çıktı. Öte yandan, fabrikanın 31 Mart seçimlerinde CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı olan Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu ile ortağı Murat Tükenmez'e ait olduğu öğrenildi.

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