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Hamas lideri İsmail Haniye şehit edildi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten A Haber’de önemli açıklamalar

Hamas lideri İsmail Haniye şehit edildi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten A Haber’de önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 31.07.2024 10:18
Hamas lideri İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da şehit edilmesiyle ilgili A Haber’de önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Filistin halkına başsağlığı diliyoruz, alçakça bir saldırı. Netanyahu’nun soykırımdan başka amacı yok.” ifadelerini kullandı.
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