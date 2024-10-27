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Hamaney’den ilk açıklama: İsrail Hesap hatası yaptı! Ne küçümseyeceğiz ne büyüteceğiz

Hamaney’den ilk açıklama: İsrail Hesap hatası yaptı! Ne küçümseyeceğiz ne büyüteceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 11:24
İsrail, İran'a misilleme yaptı. Askeri noktalar hedef alındı, 4 İran askeri hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin İran lideri Hamaney'den ilk açıklama geldi.
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