Ham yağ fiyatları yüzde 30 geriledi! Ayçiçek yağının tonu 2500 dolardan 1500’e düştü

Ham yağ fiyatı yüzde 30 düştü. Ayçiçek yağının ton fiyatı 2 bin 150 dolardan 1500 dolara kadar geriledi. Peki, marketler fiyatları neden düşürmüyor? Ayçiçek yağındaki düşüş raflara niye yansımıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan İstanbul İl Ziraat Odası Başkanı Ömer değerlendirdi. Demir, “Karaborsacılar, tekelciler yine devrede. Ham yağ fiyatında yüzde 30’a varan bir indirim olmasına rağmen marketlerde bu indirimi hala göremedik. Ben güzel insanlarımıza sesleniyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde yürümezsek biz yok olduktan sonra bizim alım gücümüz düştükten sonra onlar bu ürünü kime satacaklar? Üreticiler düşen fiyatları acil şekilde tüketiciye yansıtmalı. Bizim ayçiçek yağı sıkıntımız yok ve olmayacakta.” dedi.

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