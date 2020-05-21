Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan TRT'yi eleştirmek isterken kendini rezil etti

CHP’nin yayın organı Halk TV’de Medya Mahallesi programını sunan Ayşenur Arslan TRT’yi eleştirmeye çalışırken rezil oldu. Sözde Cumhuriyetçi Arslan, TRT ekranlarına sehven yazılan '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' ifadesini eleştirirken 19 Mayıs'ı 'Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı' ilan etti. Arslan’ın bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.