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Halk TV'nin yeni iftirası! Düzeltmek zorunda kaldılar!

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Giriş: 18.08.2022 19:23
Geçtiğimiz günlerde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı görevini sürdüren Jandarma Kıdemli Albay Uğur Özmen, İzmir Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı'na atandı. Atama sonrası defalarca yalan haberlerle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan muhalefetin tetikçisi Halk TV, Uğur Özmen'in Ali Erbaş'ın yeğeni olduğunu iddia etti. Gerçeğin ortaya çıkması ve Özmen'in Ali Erbaş'ın yeğeni olmadığının kanıtlanmasının ardından sadece haberde metin değişikliği yapan HALK TV konuya ilişkin bir açıklama yayınlamadı. Diğer yandan HALK TV'den haberi alarak yayınlayan çoğu sitede de yalan haber hala yayınlanıyor.
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