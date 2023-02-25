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Halk TV'de vicdanlara sığmayan yayın! Depremzede küçük kızın acısına acı katıp reyting derdine düştüler

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Giriş: 25.02.2023 15:43
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre 10 ilde de yıkıcı hasarlar bırakan 2 depremin ardından 20 gün geçti. On binlerce insanımızı kaybettiğimiz depremde en çok etkilenenler de çocuklar oldu. Yaşadıkları karşısında travma geçiren çocuklar için devlet psiko-sosyal birimleri bölgeye görevlendirdi. Bu kadar hassas bir durumda Halk TV'de ise skandal bir yayına imza atıldı.
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