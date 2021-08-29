29 Ağustos 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Halk TV'de nefret söylemi! Özlem Gürses ve İsmail Saymaz bir anneyi böyle hedef gösterdi
CHP'nin yayın organı Halk TV'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Çorum'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "çocuğuma dokunma" diyen kadını önce Özlem Gürses hedef gösterdi daha sonra da İsmail Saymaz canlı yayında ağza alınmayacak sözler sarf etti. Saymaz'ın bu çıkışı büyük tepki topladı.