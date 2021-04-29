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Halk TV ekranlarında skandal alkol yorumu! "İçki haram değildir"

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Giriş: 29.04.2021 01:02
Güncelleme:29.04.2021 01:05
Halk TV ekranlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde alkollü içki satan tekel bayilerinin kapatılmasına ilişkin yorumlarda bulunan Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, alkollü içkilerin haram olmadığını ifade etti. Sönmez, "Herkes, her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor" dedi.
Halk TV ekranlarında skandal alkol yorumu! İçki haram değildir
Halk TV ekranlarında skandal alkol yorumu! "İçki haram değildir"
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