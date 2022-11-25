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Halil Sezai’ye hapis cezası! Hakaret suçundan 4 ay ceza

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Giriş: 25.11.2022 11:04
İstanbul Tuzla'da, sahne aldığı mekanda, komşusu Hüseyin Meriç'e yönelik söylediği sözler nedeniyle yargılanan şarkıcı Halil Sezai hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme Halil Sezai'yi 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.
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