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Haliç Köprüsü'nde asfalt çalışması! Trafik Bahçelievler'e kadar uzandı

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 04.07.2024 15:39
İstanbul'da Haliç Köprüsü’nde asfalt çalışması başladı ve 8 Temmuz kadar sürmesi planlanıyor. Bölgede trafik kilitlendi. Son durumu A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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