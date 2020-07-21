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Hakkari'de şehit düşen askerler Emre Büyükyıldırım ile Mustafa Ahmet Demir memleketlerine uğurlandı

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Giriş: 21.07.2020 09:11
Güncelleme:21.07.2020 10:01
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım (26) ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarında taşıdığı şehitlerin naaşları helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Büyükyıldırım'ın naaşı memleketi Malatya'ya, Demir'in naaşı da Karaman'a uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Ömer Pakiş ve siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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