22 Haziran 2024, Cumartesi
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Guy Fawkes aslında kim? Çevrimiçi ayaklanmalar nasıl gerçekleşti? | PROPAGANDA
Sosyal medyanın milyonları etkisi altına alan gücü ile yakın zamanda kitlesel protestolara sahne oldu dünya. 2010'da Arap Baharı ile başlayan süreç, birçok ülkede benzer protestolar ve hükümetlere karşı ayaklanmalar ile çıktı karşımıza. Türkiye de bu ayaklanmalardan nasibini aldı. Peki protestoların ortak noktası neydi? Propaganda'nın bu haftaki bölümünde çevrimiçi ihanetler ele alındı.