Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması: Rejimin çekilmesi PKK’ya alan açtı

Güvenlik kaynaklarına göre Suriye'de muhalifler Halep'i ele geçirirken Suriye sahasında da yeni hareketlilikler başladı. Suriye rejiminin kaybettiği yerleri kendisine fırsat gören PKK, bu b��lgeyi kontrol altına almak için ağır silah sevkiyatları düzenlendi. Ancak bu terör koridoru planı Suriye Milli Ordusu tarafından bozulurken Özgürlük Şafağı Operasyonu başlatılarak bölge kontrol altına alındı. A Haber ekipleri sıcak bölgeden gelişmeleri aktardı.

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