01 Aralık 2024, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması: Rejimin çekilmesi PKK’ya alan açtı

Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması: Rejimin çekilmesi PKK’ya alan açtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2024 11:45
Güvenlik kaynaklarına göre Suriye'de muhalifler Halep'i ele geçirirken Suriye sahasında da yeni hareketlilikler başladı. Suriye rejiminin kaybettiği yerleri kendisine fırsat gören PKK, bu b��lgeyi kontrol altına almak için ağır silah sevkiyatları düzenlendi. Ancak bu terör koridoru planı Suriye Milli Ordusu tarafından bozulurken Özgürlük Şafağı Operasyonu başlatılarak bölge kontrol altına alındı. A Haber ekipleri sıcak bölgeden gelişmeleri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması: Rejimin çekilmesi PKK’ya alan açtı
Suriye’de bundan sonra ne olacak?
Suriye’de bundan sonra ne olacak?
Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması
Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması
A Haber sıcak bölgede
A Haber sıcak bölgede
Halep’te neler oluyor? A Haber’de anlattı
Halep'te neler oluyor? A Haber'de anlattı
Yılın son MGK’sı toplanıyor
Yılın son MGK’sı toplanıyor
A Haber ekibi Suriye sınırında
A Haber ekibi Suriye sınırında
Türkiye birilerinin deneme tahtası değildir
"Türkiye birilerinin deneme tahtası değildir"
Yaşam hikayesi geceye damga vurdu
Yaşam hikayesi geceye damga vurdu
Halep’te sela sesleri yükseliyor
Halep'te sela sesleri yükseliyor
Halep’te mahkumlar serbest!
Halep'te mahkumlar serbest!
Halep’te sıcak dakikalar
Halep'te sıcak dakikalar
Ankara’da siyasetçilik oynamayın
"Ankara'da siyasetçilik oynamayın"
Daha Fazla Video Göster