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Güvenlik kaynakları: Amaçları çok sayıda rehine almaktı!

Güvenlik kaynakları: Amaçları çok sayıda rehine almaktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 19:25
TUSAŞ'a saldırıyla birlikte özel harekat polislerinin helikopterlere bindikleri anlar sadece A Haber farkıyla ekranlarında. Saldırının perde arkasına ilişkin Yine A Haber'in edindiği çok önemli bilgiler A Haber muhabiri murat sekban anlattı. Sekban, “Dakika dakika her detay paylaşıldı. Bunun yanı sıra güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bazı bilgiler var. Teröristlerin asıl amacı Türkiye’in gözbebeği olan TUSAŞ’a bir saldırıydı. Nizamiyenin orada yani girişte güvenlik görevlisinin canı pahasına teröristlerle mücadele ettiğini gördük. Orada bulunan güvenlik görevlisi kadın teröristi yaralı olmasına rağmen vurdu ve teröristte kendisini patlattı. Erkek terörist ise içeriye girmeye çalıştı, içeriye girdikten sonra asıl amacı içeride çok sayıda rehine almaktı. TUSAŞ personellerini ve o binada bulunan personelleri rehin almayı amaçladı. Özel harekatın ve jandarmanın bölgeye ivedilikle gelmesi sonucu erkek terörist panikledi ve üst kata kaçtı. Kısa süre içerisinde çevresi sarıldı.” ifadelerini kullandı.
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