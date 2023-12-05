05 Aralık 2023, Salı
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Güney Afrika'da Filistin'e destek yürüyüşü! Filistin'e destek yürüyüşüne her ülkeden 38 vekil katılıyor
Güney Afrika, Filistin'le küresel dayanışma konferansına ev sahipliği yapıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti, dün başlayan "5. Filistin'le Küresel Dayanışma Konferansı"na ev sahipliği yapıyor. Her ülkeden toplam 38 milletvekili katılıyor. TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da orada. A Haber’e konuşan Hasan Turan, “Burada 40 yakın ülkeden yüzlerce katılımcı var. Aralarında bakanlar ve milletvekilleri var. Bunun yanında STK yöneticileri, kanaat önderleri, gazeteciler ve aktivistler de destek veriyor. Gazze’de siyonist işgalin gün geçtikçe artan vahşetine karşı küresel bir dayanışma çağrısı yapıldı. Burada bir ortak bildiri kaleme alındı ve o bildiri insanlık adına Güney Afrika liderine takdim edilecek.” dedi.