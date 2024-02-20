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Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak! Evrenin en parlak cismi Kuasar keşfedildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2024 23:46
Gök bilimciler yeni bir keşfe imza attı. Araştırmalar sonrası Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak olan bu kuasarın "evrendeki en parlak cisim" olabileceği sonucuna varıldı. Tüm detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Müdür Prof. Dr. Tolga Güver aktardı.
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