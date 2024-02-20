21 Şubat 2024, Çarşamba
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Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak! Evrenin en parlak cismi Kuasar keşfedildi
Gök bilimciler yeni bir keşfe imza attı. Araştırmalar sonrası Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak olan bu kuasarın "evrendeki en parlak cisim" olabileceği sonucuna varıldı. Tüm detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Müdür Prof. Dr. Tolga Güver aktardı.