Gündem EYT ve ASGARİ ÜCRET! EYT’de yaş sınırı olacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Asgari ücret, Emeklilikte Yaşa Takılanlar, başörtüsü düzenlemesi ve terörle mücadele... Kabine işte bu sıcak başlıkları görüşmek üzere bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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