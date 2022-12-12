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Gündem EYT ve ASGARİ ÜCRET! EYT’de yaş sınırı olacak mı? Kabine bugün toplanıyor

A Haber
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Giriş: 12.12.2022 09:32
Asgari ücret, Emeklilikte Yaşa Takılanlar, başörtüsü düzenlemesi ve terörle mücadele... Kabine işte bu sıcak başlıkları görüşmek üzere bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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