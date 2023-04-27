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Gümrük ve sınır kapılarında ilk oylar! Sınır kapısında durum ne?

A Haber
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Giriş: 27.04.2023 11:19
Son dakika haberleri… Yurt dışı temsilcilikleri ve gümrüklerde oy verme işlemi başladı. Artvin Sarp Sınır Kapısı’ndan son durumu A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
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