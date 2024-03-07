‘Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları’ Turkuvaz Medya’da buluştu! Bakan Mahinur Özdemir Aktaş'tan önemli açıklamalar

Turkuvaz Medya Grubu bugün Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde siyaset, iş, spor ve sanat dünyasının ünlü kadınlarını bir araya getirdi. Zirve, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinlik Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in açılış konuşmasıyla başladı. Zirvenin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Göktaş ise Türkiye’de son 22 yılda, kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin yer almaları için büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Göktaş, “Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan 12. Kalkınma Planı’mızda, kadınların geleceğine dair önemli hedefler belirledik. İki gün sonra açıklayacağımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda ise kadınların toplumsal hayata katılımını artırmak için hedef ve uygulamalarımıza yer verdik." dedi.

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