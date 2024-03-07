07 Mart 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
‘Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları’ Turkuvaz Medya’da buluştu! Bakan Mahinur Özdemir Aktaş'tan önemli açıklamalar
Turkuvaz Medya Grubu bugün Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde siyaset, iş, spor ve sanat dünyasının ünlü kadınlarını bir araya getirdi. Zirve, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinlik Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in açılış konuşmasıyla başladı. Zirvenin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Göktaş ise Türkiye’de son 22 yılda, kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin yer almaları için büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Göktaş, “Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan 12. Kalkınma Planı’mızda, kadınların geleceğine dair önemli hedefler belirledik. İki gün sonra açıklayacağımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda ise kadınların toplumsal hayata katılımını artırmak için hedef ve uygulamalarımıza yer verdik." dedi.