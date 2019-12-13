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13.12.2019

Güçlü Türkiye kimleri rahatsız ediyor? Yavuz Donat A Haber'e anlattı

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin dünyanın en büyük havalimanlarından birini yaptığını belirten Donat, buna rağmen ‘istemezük lobisi’ olduğunun altını çizdi. İslam coğrafyasının en güçlü ülkesinin Türkiye olduğunu hatırlatan Donat, güçlü Türkiye’nin birilerini rahatsız ettiğini ve bu rahatsızlıkların tezahürlerinin her fırsatta görüldüğünü aktardı.

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