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Güç dengeleri hangi yöne doğru değişiyor? Yeni güç merkezi Asya mı?

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Giriş: 24.11.2020 17:23
Güncelleme:24.11.2020 17:33
Güneydoğu Asya ülkeleri arasında imzalanan ve dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan anlaşmayla, Çin'in Asya Pasifik bölgesindeki etkinliğinin artması planlanıyor. Bu durum yeni güç merkezinin Asya olduğunu destekler nitelikte. Güç dengeleri hangi yöne doğru değişiyor? "Yeni güç merkezi" Asya mı? Detaylar haberimizde...

Güneydoğu Asya ülkeleri arasında imzalanan ve dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan anlaşmayla, Çin'in Asya Pasifik bölgesindeki etkinliğinin artması planlanıyor. Bu durum yeni güç merkezinin Asya olduğunu destekler nitelikte. Güç dengeleri hangi yöne doğru değişiyor? "Yeni güç merkezi" Asya mı? Detaylar haberimizde...

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