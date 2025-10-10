10 Ekim 2025, Cuma

Gramda alım-satım farkı 500 lira! Satış var, alım yok!

Gramda alım-satım farkı 500 lira! Satış var, alım yok!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 16:31
Rakamlar rekor seviyeyi görünce kuyumcularda talep patlaması oldu. Alış-satış arasındaki makas farkı, tarihinde ilk kez 500 lirayı gördü. Altının kalbi Kapalıçarşı'da sabah saatlerinde satış durdu. İyi haber, akşam saatlerinde fiyatlarda küçük de olsa bir düşüşün yaşanması. İşte ekip arkadaşlarımız altın notları…
