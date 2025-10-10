Gramda alım-satım farkı 500 lira! Satış var, alım yok!

Rakamlar rekor seviyeyi görünce kuyumcularda talep patlaması oldu. Alış-satış arasındaki makas farkı, tarihinde ilk kez 500 lirayı gördü. Altının kalbi Kapalıçarşı'da sabah saatlerinde satış durdu. İyi haber, akşam saatlerinde fiyatlarda küçük de olsa bir düşüşün yaşanması. İşte ekip arkadaşlarımız altın notları…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN