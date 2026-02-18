Gözler meclis takviminde: Doğum izninde "8+16" formülü geliyor!

Çalışan annelerin merakla beklediği doğum izni düzenlemesinde tarihi adım atılıyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuba Işık Ercan, A Haber canlı yayınında milyonlara müjdeyi verdi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen dev çalışmada sona gelindi. Toplamda 24 haftaya çıkarılması planlanan yeni doğum izniyle, Türkiye Yüzyılı’nda anne ve bebek sağlığı koruma altına alınırken, kadın istihdamında yeni bir devrim başlayacak.