Gözler hedefte, eller tetikte! Harekat için geri sayım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine yapılacak 5. Harekat için sinyal vermesinin ardında tüm gözler sınıra çevrildi. Harekat korkusu yaşayan PKK/YPG’li teröristler rejim bayrağının altında saklanıyorlar ve bölgede hendekler açıp tüneler kazıyor. Peki güvenli bölgelerin hemen dibinde zehirli iğne gibi kalan Tel Rıfat ve Münbiç nasıl temizlenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Üyesi Doç. Dr. İbrahim Efe değerlendirdi.

Artık gözler hedefte ve eller tetikte Ankara'dan gelecek emir bekleniyor sınır hattında. 5. harekat için lojistik alt yapı tamamlanma aşmasına gelirken TIR'lar Mare bölgesine geçiş yaptı. Peki harekat nasıl yapılacak? Doç. Dr. İbrahim Efe şu değerlendirmeleri yaptı:

"Tel Rıfat'ın önemini anlamak için biraz geriye bakmak lazım. Suriye'de savaşın başladığı zamanlara bakmak gerekir. Burada savaş diyerek yapılan katliamı yanlış da nitelendiriyoruz. 2013 yılında burada yaşayan nüfusun çoğu Türkiye'ye doğru harekete geçti.

Buradan Türkiye'ye geçiş yapanlar sığınmacı oldu. Türkiye burada güvenli bir bölge oluşturarak sınırlarına yapılan saldırıların önünü kesmek istedi. Burada bir mutabakat yapıldı. Tel Rıfat ve Münbiç'in terör unsurlarından temizlenmesi gerekiyordu. Ancak verilen sözler tutulmadı.

Tel Rıfat yerleşim birim olarak küçük bir yer. Ancak Hem Zeytin Dalı hem de Fırat Kalkanı ile oluşturulan güvenli bölgenin selameti için saldırıların önlemesi için kritik bir öneme sahip. Yakın zamanda PKK/YPG'li teröristler rejim bayrağı asarak olası harekatı engellemeye çalıştıklarını gördük ancak bunlar boşuna çabalardır."