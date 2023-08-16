16 Ağustos 2023, Çarşamba
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Göz göze türküler, sosyal medya mesajları... CHP’de yine yasak aşk rezaleti!
CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman yasak aşk yaşadı. İkilinin bir mekânda göz göze türkü söylediği görüntüler ve sosyal medya mesajları yasak aşkı deşifre etti. Skandalın duyulması üzerine her ikisi de eşlerinden boşandı.