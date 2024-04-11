Görüşme talebi ABD'den! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Blinken ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşı tarafın talebi üzerine ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Görüşmede Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlik ile ilgili konular ele alındı.

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