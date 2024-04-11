11 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Görüşme talebi ABD'den! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Blinken ile görüştü

Görüşme talebi ABD'den! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Blinken ile görüştü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.04.2024 09:24
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşı tarafın talebi üzerine ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Görüşmede Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlik ile ilgili konular ele alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Blinken ile görüştü
Yerli tren 3. seti raylara çıktı!
Yerli tren 3. seti raylara çıktı!
Zırhlı araçta ayran ile test!
Zırhlı araçta ayran ile test!
ABD’den Ukrayna’ya rafineri tepkisi!
ABD’den Ukrayna’ya rafineri tepkisi!
TBMM’de bayram sonrası yoğun mesai
TBMM’de bayram sonrası yoğun mesai
3 ilde organize uyuşturucu operasyonu
3 ilde organize uyuşturucu operasyonu
Sadık Albayrak’ın hayatı belgesel oldu!
Sadık Albayrak'ın hayatı belgesel oldu!
Erdoğan’dan Haniyye’ye basşağlığı telefonu
Erdoğan'dan Haniyye'ye basşağlığı telefonu
Başkan Erdoğan’dan Hamas lideri Haniyye’ye başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan'dan Hamas lideri Haniyye'ye başsağlığı mesajı
Bakan Fidan’dan Heniyye’ye başsağlığı!
Bakan Fidan'dan Heniyye'ye başsağlığı!
Kılıçdaoğlu’na makosen yanıtı: Evinde otur
Kılıçdaoğlu’na makosen yanıtı: Evinde otur
Başkan Erdoğan’dan net mesaj
Başkan Erdoğan'dan net mesaj
Daha Fazla Video Göster