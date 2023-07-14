14 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gölgede 40 güneşte 50 derece! Kavurucu sıcak kapıda

Gölgede 40 güneşte 50 derece! Kavurucu sıcak kapıda

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2023 10:00
Güncelleme:14.07.2023 10:12
Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Yurt genelinde sıcaklıklar arttı. Öyle ki termometreler 45 dereceye kadar çıktı. AKOM, megakent İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. İki gün boyunca hava sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredecek. Öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerekiyor çünkü nemle birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İSPARK ücretlerine yüzde 18 zam!
İSPARK ücretlerine yüzde 18 zam!
İş yerlerine kira sıra gelir mi?
İş yerlerine kira sıra gelir mi?
Kavurucu sıcak kapıda
Kavurucu sıcak kapıda
Otomotivde yeni markalar üretim için Türkiye yolunda
Otomotivde yeni markalar üretim için Türkiye yolunda
Yerel seçim için ittifak arayışı mı?
Yerel seçim için ittifak arayışı mı?
Elde bayran kalpte iman! Vatana siper olanlar
Elde bayran kalpte iman! Vatana siper olanlar
15 Temmuz kahramanı Barış Efe!
15 Temmuz kahramanı Barış Efe!
Memur ve emekli maaş zammı yasalaştı!
Memur ve emekli maaş zammı yasalaştı!
Elebaşının yeğeni aile boyu enselendi
Elebaşının yeğeni aile boyu enselendi
FETÖ’nün yeğeni yakalandı! Hem de aile boyu
FETÖ'nün yeğeni yakalandı! Hem de aile boyu
Burkina Faso’dan Başkan Erdoğan’a güven mektubu!
Burkina Faso'dan Başkan Erdoğan'a güven mektubu!
Bangladeş’ten Başkan Erdoğan’a güven mektubu
Bangladeş'ten Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Daha Fazla Video Göster