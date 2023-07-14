14 Temmuz 2023, Cuma
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Gölgede 40 güneşte 50 derece! Kavurucu sıcak kapıda
Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Yurt genelinde sıcaklıklar arttı. Öyle ki termometreler 45 dereceye kadar çıktı. AKOM, megakent İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. İki gün boyunca hava sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredecek. Öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerekiyor çünkü nemle birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak.