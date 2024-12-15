Golani’nin PKK’ya uyarılarını uzman isim A Haber’de değerlendirdi!

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından PKK/PYD büyük zafiyete uğradı. HTŞ Lideri Golani, Suriye muhaliflerinin kanalı Syria.tv'ye yaptığı açıklamada net mesajlar verdi. Golani, Suriye Savunma Bakanlığı'nın tüm silahlı grupları dağıtacağını ve tüm silahların Suriye devletinin yetkisi altında olacağını söyledi. Konuya ilişkin A Haber'de yayınlanan Sinan Tatlı moderatörlüğündeki Gece Ajansı programında, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Olçar, 'Şimdi artık bu saatten sonra HTŞ’nin resmi hedefi Türkiye’nin söylemleri gibi PKK ve PYD’dir. Golani “bütün silahlı gruplar dağıtılacak” derken Şam’da resmi bir ordu kurulacak.' dedi. İşte detaylar...