15 Aralık 2024, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Golani'nin PKK'ya uyarılarını uzman isim A Haber'de değerlendirdi!
Golani’nin PKK’ya uyarılarını uzman isim A Haber’de değerlendirdi!

Golani'nin PKK'ya uyarılarını uzman isim A Haber'de değerlendirdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2024 01:48
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından PKK/PYD büyük zafiyete uğradı. HTŞ Lideri Golani, Suriye muhaliflerinin kanalı Syria.tv'ye yaptığı açıklamada net mesajlar verdi. Golani, Suriye Savunma Bakanlığı'nın tüm silahlı grupları dağıtacağını ve tüm silahların Suriye devletinin yetkisi altında olacağını söyledi. Konuya ilişkin A Haber'de yayınlanan Sinan Tatlı moderatörlüğündeki Gece Ajansı programında, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Olçar, 'Şimdi artık bu saatten sonra HTŞ’nin resmi hedefi Türkiye’nin söylemleri gibi PKK ve PYD’dir. Golani “bütün silahlı gruplar dağıtılacak” derken Şam’da resmi bir ordu kurulacak.' dedi. İşte detaylar...
Golani’nin PKK’ya uyarılarını uzman isim A Haber’de değerlendirdi!
Golani’nin PKK’ya uyarılarını uzman isim A Haber’de değerlendirdi!
Golani'nin PKK'ya uyarılarını uzman isim A Haber'de değerlendirdi!
Esad’ın zindanlarında 10 yıl kalan Türk A Haber’de!
Esad'ın zindanlarında 10 yıl kalan Türk A Haber'de!
Başkan Erdoğan’a Erzurum’da coşkulu karşılama
Başkan Erdoğan'a Erzurum'da coşkulu karşılama
Suriyeli islam alimi A Haber’e konuştu!
Suriyeli islam alimi A Haber'e konuştu!
Çelik: Büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imza
Çelik: Büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imza
Bakan Memişoğlu’ndan randevu sorunu açıklaması!
Bakan Memişoğlu'ndan randevu sorunu açıklaması!
Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra faaliyetlerine başladı
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra faaliyetlerine başladı
Sahiplendiği hayvanı kaybeden 3 yıl ceza
Sahiplendiği hayvanı kaybeden 3 yıl ceza
Suriyelilerin dönüşü! Halep nasıl gelişecek?
Suriyelilerin dönüşü! Halep nasıl gelişecek?
Türkiye bölgenin kilit ülkesidir
“Türkiye bölgenin kilit ülkesidir”
Türkiye olmasa biz ölürdük
"Türkiye olmasa biz ölürdük"
Türkiye’nin rehberliği önemli
"Türkiye'nin rehberliği önemli"
Daha Fazla Video Göster