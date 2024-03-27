Göçmen kaçakçılarına operasyon

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-21” operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev’in yaptığı "Alevler" olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu organize suç örgütü üyesi 13 şüphelinin yakalandığını da bildirdi.

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