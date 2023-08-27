27 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Göçmen kaçakçılarına operasyon

Göçmen kaçakçılarına operasyon

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2023 15:10
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
Göçmen kaçakçılarına operasyon
Göçmen kaçakçılarına operasyon
İP’ten CHP’ye ‘yerel seçim’ bombası
İP’ten CHP’ye ‘yerel seçim’ bombası
MİT’ten nefes kesen operasyon!
MİT'ten nefes kesen operasyon!
İşte Bayrampaşa’ya kazandırılan hizmetler
İşte Bayrampaşa’ya kazandırılan hizmetler
Yunan Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor
Yunan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
MİT’ten Irak’ın kuzeyine nokta operasyom
MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyom
Seçim 2024: Hangi iller el değiştirecek?
Seçim 2024: Hangi iller el değiştirecek?
Akşener’e CHP’li isimlerden karşılık geldi
Akşener'e CHP'li isimlerden karşılık geldi
Başkan Erdoğan’a hakarete canlı yayında sert tepki!
Başkan Erdoğan'a hakarete canlı yayında sert tepki!
İşte Akşener’in CHP planı
İşte Akşener'in CHP planı
Güney Kıbrıs’ta İslam’a yönelik alçakça saldırı!
Güney Kıbrıs’ta İslam'a yönelik alçakça saldırı!
Daha Fazla Video Göster