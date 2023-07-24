Gizli protokol savaşı bitmek bilmiyor! Akşener'in A Takımı devrede! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'şeffaflık' ve 'ilke' ayarı

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde 8 benzemezin desteğine rağmen sandıktan hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkmaz sokağa girdi. Koalisyon masasında protokol krizinin yankıları sürüyor. Ümit Özdağ'ın "Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı üzerinden gizli protokol yaptık" itirafı sonrası 8'li koalisyonda tepkileri beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu ise, bu açıklamanın ardından “İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur” diyerek Özdağ’a ‘namus’ göndermesinde bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Daha Bakanlıkları bile bölüşmemiştik. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır" diyerek tepki göstermişti. Akşener'in sağ kolu Kürşad Zorlu da Kemal Kılıçdaroğlu'na 'şeffaflık' ve 'ilke' ayarı verdi.