08 Mart 2023, Çarşamba
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Gizli ortak HDP'den Meral Akşener'e 'Biz zaten masadayız' ayarı: "Herkes işine baksın"
Meral Akşener'in 6'lı koalisyonun gizli ortağı HDP'ye ilişkin yaptığı, "O masada defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil" şeklindeki açıklamalarına cevap gecikmedi. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, kendilerinin olmadığı bir denklemin 'demokrasi' yolunu açamayacağını ifade edip, "Millet İttifakı’nın bileşenlerinin altına imza attıkları kağıtlara bakarsanız, bizim söylediklerimizin önemli bir kısmına kendilerinin geldiklerini görürsünüz" dedi. Akşener'i ciddiye almadıklarını söyleyen Oluç, "Herkes kendi işine baksın, biz pazarlık yapmayız, biz politika ve mücadeleyle ilgileniyoruz, ilkelerle ilgili konuşuyoruz." diye konuştu.