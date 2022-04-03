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Gıda üzerinden memlekette darbe yapmaya çalışıyorlar

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Giriş: 03.04.2022 19:16
Çorum'da soğanda daha yüksek gelir etme amacıyla ürettikleri ürünleri bekleten çiftçiler beklenen fiyat artışı olmayınca çürüyen soğanları boş arazilere dökmek zorunda kaldı. A Haber ekranlarına konuk olan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, Çorum’da boş araziye dökülen soğanlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ömer Demir, “Gıda üzerinden memlekette darbe yapmaya çalışıyorlar.” dedi.
Gıda üzerinden memlekette darbe yapmaya çalışıyorlar
Gıda üzerinden memlekette darbe yapmaya çalışıyorlar
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