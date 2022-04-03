03 Nisan 2022, Pazar
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Gıda üzerinden memlekette darbe yapmaya çalışıyorlar
Çorum'da soğanda daha yüksek gelir etme amacıyla ürettikleri ürünleri bekleten çiftçiler beklenen fiyat artışı olmayınca çürüyen soğanları boş arazilere dökmek zorunda kaldı. A Haber ekranlarına konuk olan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, Çorum’da boş araziye dökülen soğanlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ömer Demir, “Gıda üzerinden memlekette darbe yapmaya çalışıyorlar.” dedi.