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24.02.2020
Gezi kalkışması ve Batı'nın iki yüzlülüğü! Söz konusu kendileri olunca bakın ne yapıyorlar
Türkiye ve müslümanlar söz konusu olunca Batı'nın çifte standartı çok net bir biçimde ortaya çıkıyor. Kendi ülkelerinde en ufak bir gösteri veya protestoya dahi tahammül edemeyen Batı, söz konusu müslüman ülkeler olunca demokrasi şövalyesine dönüşüyor. Gezi kalkışması esnasında en net şekilde görüldü bu durum. Peki, seçilmiş başbakana darbe yapmak isteyen teröristlere arka çıkan Batı, söz konusu kendisi olunca ne yapıyor? Batı'nın iki yüzlü duruşu analiz haberimizde...
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