Gezeravcı uzaydaki deneylerini sürdürüyor! İlk tür astronotun yaptığı ALGALSPACE deneyiyle ne amaçlanıyor?

Uzaya giden Alper Gezeravcı deneylerine devam ediyor. İlk Türk astronot 13 deneyden biri olan ALGALSPACE deneyini yapıyor. Bu çalışmayla Antarktika Ulusal Bilim Seferi'nde toplanan mikro alglerin üretimi ilk kez uzayda denenecek. Konuyla ilgili ayrıntıları Uzay Bilimci Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu aktardı.

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