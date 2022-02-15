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Gerilim çatışmaya dönüşür mü? A Haber Ukrayna siperlerinde!

A Haber
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Giriş: 15.02.2022 12:12
Güncelleme:15.02.2022 12:41
Rusya-Ukrayna sınırında "savaş" gerilimi sürüyor. Ukrayna ordusu sivillere askeri eğitim veriyor. Olası bir saldırıya karşı siperler kazıldı. A Haber olası bir saldırıda ilk müdahalenin yapılacağı yerde. Rusya'nın olası işgal girişiminde ilk çatışma bu siperlerde olacak. Gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.
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