15 Şubat 2022, Salı
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Gerilim çatışmaya dönüşür mü? A Haber Ukrayna siperlerinde!
Rusya-Ukrayna sınırında "savaş" gerilimi sürüyor. Ukrayna ordusu sivillere askeri eğitim veriyor. Olası bir saldırıya karşı siperler kazıldı. A Haber olası bir saldırıda ilk müdahalenin yapılacağı yerde. Rusya'nın olası işgal girişiminde ilk çatışma bu siperlerde olacak. Gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.