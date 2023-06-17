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Gerekçesiz sipariş iptal eden şirketlere uyarı! 5 ayda 9,3 milyon TL idari para cezası uygulandı

A Haber
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Giriş: 17.06.2023 15:06
Son dönemde internetten verilen siparişleri gerekçesiz şekilde iptal eden firmalarda artış yaşanıyor. Konuya el atan Ticaret Bakanlığı firmaları uyardı. Tüketici haklarının güvence altında olduğu hatırlatılan uyarıda; idari para cezası uygulanacağı vurgulandı. Benzer suçlardan dolayı, bu yılın ilk 5 ayında 6 firmaya toplamda 9,3 milyon lira para ceza uygulanmış durumda.
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