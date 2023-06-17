17 Haziran 2023, Cumartesi
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Gerekçesiz sipariş iptal eden şirketlere uyarı! 5 ayda 9,3 milyon TL idari para cezası uygulandı
Son dönemde internetten verilen siparişleri gerekçesiz şekilde iptal eden firmalarda artış yaşanıyor. Konuya el atan Ticaret Bakanlığı firmaları uyardı. Tüketici haklarının güvence altında olduğu hatırlatılan uyarıda; idari para cezası uygulanacağı vurgulandı. Benzer suçlardan dolayı, bu yılın ilk 5 ayında 6 firmaya toplamda 9,3 milyon lira para ceza uygulanmış durumda.