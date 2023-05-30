Genel seçim sonuçları açıklanıyor! TBMM’de yemin töreni ne zaman yapılacak?

Gözler artık Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi sonuçlarında. YSK sonuçları ne zaman açıklayacak? Meclis'te yemin töreni ne zaman yapılacak? Kabine cuma günü mü açıklanacak? A HAber muhabiri Rüya Akkuş detayları anlattı.

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