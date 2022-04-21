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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu öğrencilerle iftarda buluştu! A Haber'e özel açıklamalar

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Giriş: 21.04.2022 19:44
Güncelleme:21.04.2022 19:44
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzurum'da öğrencilerle yaptığı iftar sonrasında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu gençlerle yapılan iftar buluşmalarının çok anlamlı ve heyecan verici olduğunu söylerken "Türkiye'de yurt altyapıları büyük bir altyapı. 20 yıldır ilmek ilmek işlenmiş bir altyapı ve her geçen gün güçlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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