Gemilerin alınma süreci ve yaşanan zorlukları Berat Albayrak kitabında anlatıyor: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini yürütmüş olan Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok önemli' adlı kitapta, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitiren ve devler ligine yükselmesini sağlayan kritik hamleler anlatılıyor. Albayrak’ın kaleme aldığı “Burası Çok Önemli” isimli kitapta enerjide bağımsızlığın önünün nasıl açıldığı şu cümlelerle anlatıldı: Doğu Akdeniz'de daha aktif olmamız gerektiğini anlattığımızda bazıları "Altyapı, gemi, para yok. ABD ve AB'nin ne diyeceğini kestiremeyiz" diye itiraz etti. Ülkeyi böyle saçma masraflara sokamazsınız ve sonunda yargılanırsınız" diye tehdit edildik. Kesinlikle geri adım atmadık. Hiçbiri kararlılığımızı engelleyemedi." ifadeleri yer aldı.