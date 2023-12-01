Gelmeyen otobüs çilesi! Balık istifi gibi yolculuk

Anadolu Yakası'nda yaşanan manzara İstanbullular için çileye dönüştü. 10 dakikada bir gelen araçlar 40 dakikada bir gelince peş peşe tepki sesleri yükseldi. Dakikalarca gelmiyor. Gelenler tıka basa dolu oluyor. Kimse binemiyor. İstanbul'da Yenisahra, Batı Ataşehir hattında hizmet veren İETT otobüsünü kullanan yolcular isyanda. Bölgede yaşayanlar ATV Haber gelince gelen ringlerin sonraki günlerde de devam edip etmeyeceğini merakla bekliyor.

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