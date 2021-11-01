Gece nöbetiyle ilgili flaş gelişme: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 81 ile yeni nöbet talimatı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca imzasını taşıyan “Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri” başlıklı resmi yazı 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi. Hekimliğin yüksek dikkat gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayan Koca, çalışma saatleri konusunda insanı fiziken, ruhen zorlayan uygulamalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Bakan Koca ayrıca konuya ilişkin alınan yeni kararı da açıkladı. Hastanede nöbet kuralları değişti mi? Yeni nöbet kuralları neler? İşte detaylar...