Gazze’ye Yardım Tır’ları giriş yapıyor

Dünyanın gözü kulağı Gazze için imzalanan ateşkeste. İsrail hükümetinin tüm ayak diretmelerine rağmen Hamas, serbest bırakacağı 3 Siyonist rehinenin listesini paylaştı. Ateşkes için şartların sağlanmasının ardından Gazze'de ateşkes bugün saat 12:15 itibarıyla resmen başlarken İsrail Başbakanlık Ofisi ise ilk esir takasının saat 17:00'da gerçekleşeceğini duyurdu. Diğer taraftan Gazze'ye günlük 600 tırlık yardımın giriş yapması planlanıyor. İşte anbean Gazze'den gelişmeler... .