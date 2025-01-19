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Gazze’ye Yardım Tır’ları giriş yapıyor

Gazze'ye Yardım Tır'ları giriş yapıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.01.2025 15:30
Dünyanın gözü kulağı Gazze için imzalanan ateşkeste. İsrail hükümetinin tüm ayak diretmelerine rağmen Hamas, serbest bırakacağı 3 Siyonist rehinenin listesini paylaştı. Ateşkes için şartların sağlanmasının ardından Gazze'de ateşkes bugün saat 12:15 itibarıyla resmen başlarken İsrail Başbakanlık Ofisi ise ilk esir takasının saat 17:00'da gerçekleşeceğini duyurdu. Diğer taraftan Gazze'ye günlük 600 tırlık yardımın giriş yapması planlanıyor. İşte anbean Gazze'den gelişmeler... .
Gazze’ye Yardım Tır’ları giriş yapıyor
Gazze’ye Yardım Tır’ları giriş yapıyor
Gazze'ye Yardım Tır'ları giriş yapıyor
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