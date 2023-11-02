Gazze’ye öl ya da terk et ablukası! İsrail’in nihai amacını canlı yayında anlattı

İsrail’in Gazze’de yaşayan bebeklere karşı açtığı savaşta 27. gün sona ererken bölgede can kayıpları 9 bini aştı. Katliam tankları Gazze’nin dış mahallelerine girse de Kassam Tugayları büyük bir direniş gösteriyor. Peki savaş nereye gidecek? İsrail’in nihai amacı ne? Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi ve İsrail asıl hedefinin Gazze açıklarındaki doğal gaz yatakları olduğunu söyledi.

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