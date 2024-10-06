Gazze’ye destek mitingi! İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan A Haber’de

İstanbul'daki STK'lar Gazze'nin yanında olduklarını göstermek amacıyla Üsküdar Meydanı'nda bir araya geldi. Programa katılanlar arasında, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Başkan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da vardı. A Haber'e özel açıklamalarda bulundular.

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