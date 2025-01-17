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Gazzeli doktor Fadya Malhis ateşkesi A Haber’de değerlendirdi

Gazzeli doktor Fadya Malhis ateşkesi A Haber’de değerlendirdi

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.01.2025 15:37
İsrail'in Gazze'de 15 ay devam eden katliamının ardından ateşkes artık çok yakın. Pazar günü ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi bekleniyor. Gazze'deki katliamın tanıklarından olan doktor Fadya Malhis gelişmeleri A Haber’de değerlendirdi. Mahlis, “İsrail, Gazze’de katliamlara doymuyor. Gazze’ye acil yardımların girmesi lazım. 15 aydır kanser hastaları ilaç alamıyor. Gazze’de kimsesiz binlerce çocuk var.” dedi.
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Gazzeli doktor Fadya Malhis ateşkesi A Haber’de değerlendirdi
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