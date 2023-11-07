Gazze'den Türkiye'ye vasiyet mesajı! Türkiye'deki yakınlarına gönderip vasiyet bırakıyorlar

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken her an ölümle burun buruna olan Filistinliler, vasiyetlerini yakınlarıyla paylaşıyor. İşte onlardan biri de Türkiye'de eğitim gören yakınına son isteğini gönderen Gazzeli Abeer…

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