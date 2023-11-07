07 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gazze'den Türkiye'ye vasiyet mesajı! Türkiye'deki yakınlarına gönderip vasiyet bırakıyorlar

Gazze'den Türkiye'ye vasiyet mesajı! Türkiye'deki yakınlarına gönderip vasiyet bırakıyorlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.11.2023 13:44
Güncelleme:07.11.2023 13:50
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken her an ölümle burun buruna olan Filistinliler, vasiyetlerini yakınlarıyla paylaşıyor. İşte onlardan biri de Türkiye'de eğitim gören yakınına son isteğini gönderen Gazzeli Abeer…
Gazzeden Türkiyeye vasiyet mesajı!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Osmanlı arşivindeki Filistin gerçeği!
Osmanlı arşivindeki Filistin gerçeği!
Gazze’den Türkiye’ye vasiyet mesajı!
Gazze'den Türkiye'ye vasiyet mesajı!
İsrail geri çekildi! Karada neler oluyor?
İsrail geri çekildi! Karada neler oluyor?
A Haber Gazze sınırında!
A Haber Gazze sınırında!
Gazze’de gün gün neler yaşandı?
Gazze’de gün gün neler yaşandı?
Propaganda görüntülerle kara saldırısı
Propaganda görüntülerle kara saldırısı
Terörösite selam çakan Özel’e tepki
Terörösite selam çakan Özel'e tepki
Atom bombası tehdidi! Geri adım attı
Atom bombası tehdidi! Geri adım attı
Tel Aviv’de Netanyahu’ya tepki!
Tel Aviv'de Netanyahu'ya tepki!
İsrail’in çocuklarla savaşı!
İsrail'in çocuklarla savaşı!
A Haber savaş bölgesinde
A Haber savaş bölgesinde
Eren Bülbül’e selam çaksaydın olurdu
"Eren Bülbül'e selam çaksaydın olurdu"
Daha Fazla Video Göster