12 Kasım 2023, Pazar
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Gazze’de normalleşen acılar! Dünya vahşete duyarsız | ANALİZ
Gazze'de terör devleti İsrail'in zulmü yıllardır dinmiyor. O kadar büyük acılar sık sık yaşanıyor ki Gazze'de artık dünya orada yaşanan zulmü normal karşılıyor. Belki de bir ülkenin tarihi boyunca başıan gelmeyenler Gazze'de her yıl, her gün yaşanıyor. Peki Gazze'de yaşananlar gerçekten normal mi? Detaylar analiz haberimizde...