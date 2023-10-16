Gazze’de insanlık dramı! Uykusunda katledilen çocuklar

Bir yanda dinmek bilmeyen İsrail bombardımanı diğer yanda akla hayale sığmayan zorlu yaşam şartları. İsrail'in üç koldan saldırmaya devam ettiği Gazze'den, yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor. Dünyanın kulak tıkadığı o yakarışları A Haber getirdi ekranlara…

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